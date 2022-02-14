Найден новый способ диагностики тромбозов при COVID-19

Российские кардиологи из Московского научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора создали новый способ диагностики развития тромбоза у больных COVID-19. Об этом сообщают "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Этот метод основывается на выявлении в анализах крови уровня эндотелина-1, который образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение. Специалисты надеются, что открытие позволит обнаруживать развитие тромбоза в реальном времени и поможет вовремя начать лечение. Кроме того, в НИИ считают, что такая методика будет эффективной при всех известных штаммах вируса, в том числе и при омикроне.

"С помощью общепринятых на сегодняшний день методов все изменения мы увидим позднее - когда уже сформированы тромбы, сердце и другие органы пострадали от дефицита кровотока и кислорода. А уровень эндотелина-1 дает возможность увидеть предшествующую всем этим процессам стадию", - объяснила заместитель директора по клинической работе института Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она также добавила, что чем выше значение эндотелина-1 в крови, тем более вероятно, что у пациента могут развиться сердечно-сосудистые осложнения, включающие в себя спазм сосудов и тромбообразование, приводящие к инфарктам, инсультам и тромбоэмболию.