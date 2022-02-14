Вирусолог рассказал, на что проверить кровь после COVID-19

Вирусолог Щеленков посоветовал переболевшим COVID-19 проверить вязкость крови.

Врач-вирусолог Максим Щеленков рассказал "Вечерней Москве", что после коронавирусной инфекции нужно сделать коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму, передает Day.Az.

"Одним из побочных эффектов коронавируса может стать повышенная вязкость крови. И я рекомендую пройти три вида тестирования: коагулограмму, тромбоэластограмму и гемостазиограмму. Все это разные звенья системы свертывания крови, и нужно посмотреть результаты всех этих анализов. Если будут выявлены проблемы, то врач назначит лечение и проведет коррекцию", - сказал Щеленков.

Кроме того, нужно сдать клинический анализ крови, добавил он. Этот анализ покажет, прошло ли воспаление полностью.

Специалист отметил, что у переболевших COVID-19 может активизироваться герпес.

Если у кого-то он был раз в год или в полгода, то после болезни вирус обостряется и появляется намного чаще. Все это сопровождается повышенной утомляемостью, выпадением волос и ухудшением памяти", - предупредил он/