Лучшие способы восстановления после омикрон-штамма

Людям, которые перенесли омикрон-штамм коронавируса, в течение двух-трех недель стоит соблюдать режим сна 8-10 часов, заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Как передает Day.Az, о других способах восстановления специалист подробнее рассказала в беседе с Ura.ru.

Она пояснила, что переболевшим не стоит перегружать себя физическими нагрузками и работой.

Ярцева напомнила, что для омикрона характерна интоксикация, выраженная слабость и повышенная утомляемость.

Врач отметила, что перенесшим омикрон-штамм поможет восстановить силы обильное питье и правильное питание. По словам Ярцевой, спустя две-три недели человек восстанавливается и легко возвращается к привычному ритму.