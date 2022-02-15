Ученые предложили лечить мигрень облучением зеленым светом

Американские ученые из Медицинского колледжа Университета Аризоны пришли к выводу, что страдающим от мигреней может помочь регулярное облучение зеленым светом. Такая новая терапия способна изменить частоту и интенсивность хронических головных болей, сообщили в BBC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам ведущего автора исследования, результаты которого опубликовали в журнале Cephalalgia, профессора нейрохирургии Медицинского колледжа Мохаба Ибрагима, впервые в истории клинические испытания оценивали фототерапию (лечение светом) для борьбы с хронической головной болью, а результаты эксперимента превзошли все ожидания.

Отмечается, что во время предварительных испытаний на крысах, ученые выяснили, что синий и зеленый свет оказывали на зверей болеутоляющее действие и могли снимать хроническую боль, которая была вызвана различными расстройствами нервной системы. Терапевтический эффект полностью исчезал, если животным завязывали глаза. Это позволило сделать вывод, что лечебные свойства света обусловлены именно его зрительным восприятием.

Затем прошли испытания света на 60 добровольцах. Их случайным образом разбили на две группы, после чего каждый участник получил по светодиодной ленте. Волонтерам из экспериментальной группы дали зеленые излучатели, а остальным участникам - обычные, которые дают привычный дневной свет.

На протяжении 10 недель добровольцы должны были ежедневно проводить по два часа в комнате, которая была освещена исключительно выданным им прибором. После ученые сравнили результаты обеих групп.

Оказалось, что ежедневное облучение зеленым светом почти на две трети уменьшило у волонтеров частоту головных болей (60%) и их интенсивность (с 8 до 3,2 по десятибалльной шкале). Также подавляющее большинство участников эксперимента заявило о том, что проявления мигрени у них снизились по меньшей мере вдвое.

"Использование немедикаментозной терапии вроде облучения зеленым светом может оказать огромную помощь многим пациентам, которые либо не хотят принимать лекарства, либо на них не реагируют", - отметил еще один разработчик эксперимента, профессор отделения анестезиологии и фармакологии Медицинского колледжа Амол Патвардан.

Также отмечается, что предложенный способ лечения мигрени не имеет побочных эффектов и "улучшает сон и другие показатели качества жизни".