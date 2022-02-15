Иммунолог развеяла мифы о весеннем авитаминозе

В начале года россияне по традиции борются с авитаминозом. Чаще всего под пугающим словом понимают простой гиповитаминоз или недостаток витаминов в организме. О том, чем отличаются эти явления и как оставаться здоровым круглый год, РЕН-ТВ рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, передает Day.Az.

Авитаминоз

Авитаминоз - это полное отсутствие определенного витамина в организме. Сегодня авитаминоз медикам практически не встречается.

"Ярким примером авитаминоза можно назвать цингу или отсутствие витамина C. В прошлых веках болезнь развивалась у моряков в многомесячных плаваниях из-за отсутствия свежих фруктов и овощей", - делится специалист.

В наше время авитаминоз может быть связан только с врожденной генетической патологией, но и это состояние современной медициной корректируется.

Гиповитаминоз D

Говоря о гиповитаминозе, люди в первую очередь имеют в виду снижение уровня витамина D. Зимой такая проблема возникает из-за отсутствия солнца.

"Можно сделать анализ и проверить. Но серьезно на качество жизни это не влияет. Проблеме уделяют больше внимания, чем она того заслуживает. Слабость и другие симптомы характерны и для множества других состояний. Клинически это малозначимо", - говорит Ирина Ярцева.

По ее словам, опасения гиповитаминоза были намного актуальнее в прошлом, когда пищевая промышленность не могла похвастаться большими успехами.

"Сезонность питания имела место в старые времена. Сейчас люди круглый год могут питаться фруктами, овощами, мясом, сыром и другими продуктами", - комментирует эксперт.

Гиповитаминоз D могут фиксировать даже у людей, живущих на солнечном и сытом юге, но круглые сутки сидящих в офисе. Недостаток корректируется препаратами с витамином в виде капель или таблеток. Однако лучше всего регулярно выходить под солнечный свет.

Обращаемся к врачу

По простому анализу крови сложно говорить о достатке витаминов и микроэлементов.

"Кровь не всегда является исключительной субстанцией, где должен содержаться какой-либо витамин. Витамины есть в тканях, волосах, ногтях, печени и других органах", - отмечает Ирина Ярцева.

Например, кальций жизненно необходим для работы сердца, и его уровень в крови не должен падать до конца жизни. Человек испытывает дефицит кальция, когда организм активно "изымает" элемент из костей в кровь. У пациента разовьется остеопороз, но на анализе крови это не скажется.

В ходе же детального обследования медик учтет возраст, пол, питание, образ жизни, прошлые операции, существование патологий и вредных привычек, а также многие другие факторы. Дефицит витаминов и микроэлементов у конкретного пациента на 100 процентов выявляется только при осмотре у врача.