Ученые о патологических изменениях в легких при "омикроне"

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что патологические изменения в легких при заражении штаммом "омикрон" носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта", - утверждается в публикации.

В центре подчеркнули, что легкие привитых вакциной "ЭпиВакКорона" хомяков были защищены от размножения "омикрона": вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тыс. раз.