В России исследуют «коктейль из антител» от коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав в ближайшее время разрешит проведение клинических исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, центр уже подал все необходимые документы в министерство, и в ближайшее время разрешение должно быть получено.

Ранее Гинцбург объявил о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.

Он рассказал, что испытания займут от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны. "Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам", - заявил Гинцбург.

Исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID-19 начались в январе и планируют завершить за 2-3 месяца. Ученый заявил, препарат должен будет эффективно нейтрализовать вирус.

Препарат Фтортиазинон, который будет использоваться в качестве профилактики тяжелых бактериальных осложнений у заразившихся, проходит уже вторую стадию клинических испытаний, подытожил Гинцбург.