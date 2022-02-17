Антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы COVID-19

На территории России штамм коронавируса стал доминирующим. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях иммунитета, который вырабатывается к этому штамму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Роспотребнадзора, на заражение "омикроном" приходится более 70% выявляемых в России случаев коронавирусной инфекции.

Альтштейн указал, что, при этом, иммунитет, который формируется естественным путем при контакте с этим штаммом, не может гарантировать защиту от других вариантов вируса. Антитела после "омикрона", уточнил эксперт, не способны предотвратить заражение предыдущими вариантами коронавируса.

Альтштейн также добавил, что несмотря на лидерские позиции "омикрона", "дельта" в России еще остается, остальные штаммы коронавируса уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии.