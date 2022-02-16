Какие факторы могут привести к остановке сердца?

К остановке сердца могут привести наследственные заболевания, которые часто проявляются желудочковыми тахикардиями. Об этом заявила врач функциональной диагностики, кардиолог Марина Яковлева, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик подчеркнула, что внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце. "Когда в результате невероятного стечения обстоятельств - внезапной аритмии, одномоментном спазме - человек погибает, а после, во время вскрытия, уже невозможно понять, что привело его к смерти", - пояснила Яковлева.

Если у человека были острые инфаркты миокарда, выявлялась ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью - все это является угрозой по возникновению остановки сердца, ее основными причинами, добавила кардиолог.

Кроме того, существуют и второстепенные причины, приводящие к остановке сердца, к примеру, изменения в крови, а также неправильная физическая активность, уточнила врач.