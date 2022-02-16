Чем на самом деле полезен чеснок

Известный врач-диетолог Михаил Моисеевич Гинзбург подробно рассказал о полезных свойствах чеснока в эфире передачи "О самом главном" на канале "Россия 1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, первое полезное свойство чеснока - антибактериальный эффект. "Он содержит аллицин - вещество, которое помогает нам бороться с бактериями, в том числе во время вирусного воспаления дыхательных путей", - отметил Гинзбург.

Также чеснок полезен для профилактики тромбов - всего два зубчика в день снижают риск их возникновения. Снижает он и риск возникновения рака толстой прямой кишки и молочной железы у женщин.

Хотите избавиться от быстрой утомляемости? "Люди, которые регулярно едят чеснок, отмечают, что у них прибавилось сил, исчезла усталость, мышечная слабость", - уверяет Михаил Моисеевич.

Помимо прочих полезных свойств чеснок снижает уровень сахара в крови. "В основе сахарного диабета второго типа лежит специфический возрастной процесс - снижение чувствительности тканей к инсулину. Причинами могут стать избыточный вес, неправильное питание... Рекомендую включить в рацион чеснок, особенно если среди родственников есть диабетики", - рекомендовал врач.