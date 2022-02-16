Лор предупредил о необратимом последствии коронавируса

Есть вероятность, что у некоторых пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции ощущение вкуса не восстановится, сообщил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев агентству Ura.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт пояснил, что такое последствие называется инверсией или изменением вкуса. За вкусовые рецепторы и ощущения, а также за обоняние, отвечает один из отделов участков продолговатого мозга.

"Самое главное, если у него (пациента - прим. ред.) сильные погрешности в диете, ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться", - предупредил Зайцев.

При этом медик добавил, что здоровый образ жизни поможет организму восстановиться. Для этого нужно обеспечить себя полноценным отдыхом и правильным питанием. В этом случае появляется высокая вероятность, что вкусовые ощущения придут к норме.

"Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам", - сказал специалист.