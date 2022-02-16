Невролог посоветовал перенесшим COVID-19 много ходить

Для борьбы с повышенной утомляемостью, нарушениями памяти и ощущением "тумана в голове" после коронавирусной инфекции необходимы физические нагрузки. Об этом рассказал "Газете.Ru" врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин, передает Day.Az.

"Нужно постепенно увеличить физическую активность: для начала достаточно регулярных пеших прогулок не менее 3 км в день. Затем можно подключать бассейн, спортивный зал", - посоветовал невролог.

По мнению Игоря Мацокина, пользу принесет "когнитивный тренинг", включающий чтение, заучивание стихов, решение кроссвордов и головоломок, а также настольные и даже компьютерные игры.

"Важно соблюдение режима сна: именно при правильной гигиена сна происходит достаточная детоксикация и восстановление мозга", - добавил невролог.

Он также посоветовал правильно питаться - снизить количество сахара и фастфуда в рационе и добавить достаточное количество продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, и овощей.

По словам Игоря Мацокина, когнитивная дисфункция и астенический синдром, которые проявляются повышенной утомляемостью, сниженной концентрацией внимания, ухудшением памяти и ощущением "тумана в голове", - распространенные последствия коронавирусной инфекции.

"Как правило, в той или иной степени астенический синдром сочетается с нарушением сна, нарушением обоняния и расстройствами восприятия вкуса, дисфункцией вегетативной нервной системы, функциональными (психическими) расстройствами, в том числе депрессивными эпизодами и тревожными расстройствами", - объяснил невролог.