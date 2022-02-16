Раскрыты свойства новой вакцины от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл свойства новой вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Он заявил, что препарат будет поливалентным и защитит от разных вариантов COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе дельту и омикрон", - пояснил глава исследовательского центра, добавив, что вакцина разработана на новой платформе.