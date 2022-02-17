Известный врач о лечении "омикрона"

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" дал советы больным коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом "омикрон". Видео опубликовано на YouTube-канале "Доктор Комаровский", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Медик отметил, что первым делом нужно позаботиться о легких, а дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении тела.

"Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать - конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться, более того - не лежать в одном положении", - подчеркнул он.

Кроме того, специалист призвал не принимать самостоятельно антибиотики и другие "серьезные" препараты, а также порекомендовал на время болезни изменить рацион - отдать предпочтение легкой, полужидкой пище, богатой углеводами (или не есть вовсе, если отсутствует аппетит) и больше пить.