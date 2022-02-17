Раскрыта эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса

Исследователи из Израиля раскрыли эффективность четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции при заболевании штаммом омикрон. Результаты работы опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали данные 300 медицинских работников и 400 добровольцев, которые были привиты четырьмя дозами вакцин Pfizer и Moderna. В ходе исследования они выяснили, что такое количество прививок смогло предотвратить заболевание COVID-19 только в 30 процентах случаев с использованием вакцины Pfizer и 11 процентов с препаратом Moderna. Четвертая доза РНК-вакцин привела уровень иммуноглобулинов к таким же высоким значениям, как и после третьей дозы. Однако это не повлияло на продолжающийся рост заболеваемости с мягкой или бессимптомной формой коронавируса.

К таким результатам привели особенности нового штамма омикрон, который состоит из 37 мутаций, изменивших структуру оболочки SARS-CoV-2. Благодаря этим изменениям вирус стал невосприимчив для большинства известных моноклональных иммуноглобулинов, из-за чего все существующие вакцины потеряли свою эффективность.

Как утверждают научные работники, полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки нового поколения вакцин в самые короткие сроки.