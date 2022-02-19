Пиковая вирусная нагрузка приходится на первые три дня заражения «омикроном»

Американским ученым из Йельской школы общественного здравоохранения и лаборатории Миримус удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм больного оказывается в первые три дня после заражения "омикроном". Именно в этот период человек наиболее заразен для окружающих, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках исследования ученые взяли 37 зараженных испытуемых, - все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы узнать, на какие сутки вирус не обнаруживается в организме.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни. По истечении трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать.

"Омикрон" исчезал из организма в среднем за 7-9 дней. Однако у некоторых зараженных вирус продолжал обнаруживаться и на 10-й день.

Полученные американскими специалистами данные в беседе с "Газетой.Ru" подтвердили руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков и врач Евгений Тимаков.

"Так как "омикрон" сильно генетически изменен по отношению к уханьскому штамму, то антитела к нему формируются не за три дня - как это было бы при классическом повторном заражении, - а за четыре и больше. Поэтому вирусная нагрузка на 4-й день спадает и начинает работать иммунитет", - объяснил Волчков.

По словам Тимакова, именно в период пиковой вирусной нагрузки человек становится наиболее заразным. Чем больше вирусная нагрузка, тем больше вируса выделяется во внешнюю среду. Это коррелирующие между собой показатели.

"При этом различные вирусы по-разному себя ведут. Например, предыдущий штамм коронавируса, "дельта", размножался в организме в течение недели. А штамм "омикрон", судя по научной статье американских ученых, имеет пиковую нагрузку в первые три дня," - объяснил Тимаков.