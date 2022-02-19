Разработана тест-система после назальной вакцины от COVID

Тест-система для определения иммунитета после применения назальной вакцины против коронавируса уже создана и зарегистрирована. Соответствующее заявление сделал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, метод уже найден.

"Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - подчеркнул Гинцбург.

Он отметил, что ранее у тест-системы было другое применение, она уже зарегистрирована.