https://news.day.az/medicine/1436850.html Разработана тест-система после назальной вакцины от COVID
Разработана тест-система после назальной вакцины от COVID
Тест-система для определения иммунитета после применения назальной вакцины против коронавируса уже создана и зарегистрирована. Соответствующее заявление сделал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, метод уже найден.
"Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - подчеркнул Гинцбург.
Он отметил, что ранее у тест-системы было другое применение, она уже зарегистрирована.
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