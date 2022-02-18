"Омикрону" предрекли самоуничтожение

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что после прохождения пика заболеваемости в геноме омикрона начнут происходить мутации, за счет которых он начнет ослабевать. Об этом ученый рассказал в разговоре с Lenta.ru, передает Day.Az.

"Я продолжаю настаивать на этой гипотезе. Дальше у омикрона начнутся мутации", - высказался Альтштейн.

Ученый предрек, что большое число мутаций приведет к вырождению штамма. Подобный процесс уже описывался профессором Национального института генетики Итуро Иноуэ, когда тот исследовал поведение вируса в период спада эпидемии. Тогда он пришел к выводу, что COVID-19 способен самовырождаться, напомнил ученый. Мутации приводят к тому, что геном вируса становится дефектным, это мешает ему размножаться и запускает процесс самоуничтожения, утверждает он. Альтштейн убежден, что омикрон ждет та же судьба.

"Показателем того, что он слабеет, становится уменьшение числа заражений. Сейчас это не так заметно, но у нас впереди еще пара месяцев, когда он будет падать. Спустя это время он будет в миноре и в дальнейшем снизится до незначительных цифр и даже, может быть, уйдет вовсе", - отметил медик.