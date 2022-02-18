Как бороться с выпадением волос после коронавируса

Вопросы, связанные с коронавирусом и его течением, очень актуальны в связи с пандемией. Одна из зрительниц программы "О самом главном" на канале "Россия 1" столкнулась с таким последствием COVID-19, как выпадение волос. Она хотела узнать, что же ей теперь делать и как спасти свою шевелюру, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам главного врача клинической больницы МЕДСИ на Пятницком шоссе, доктора медицинских наук Татьяны Шаповаленко, многие пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, действительно жалуются на усиленное выпадение волос. Особенно неприятным это последствие может быть для женщин.

"Все восстанавливается через какое-то время. Максимум - через полгода", - заметила врач.

Какие же меры следует предпринять в данном случае? Татьяна Шаповаленко советует обратить внимание на свое питание и чаще гулять на свежем воздухе. Кроме того, есть и специфические меры воздействия, направленные непосредственно на улучшение состояния волос.

Так, в данной ситуации может помочь массаж кожи головы и использование специальных бальзамов и масок против выпадения. Хороший уход для волос очень важен. "И поверьте мне, через какое-то время все у вас восстановится", - заверила зрительницу Шаповаленко.