Врач заявила о температурном хвосте у переболевших COVID-19

Переболевшие COVID-19 пациенты стали чаще жаловаться на появление скачкообразной температуры тела. О такой проблеме заявила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова в разговоре с Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если такой температурный хвост сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильной слабостью, нужно незамедлительно обратиться к медикам, пояснила Серебренникова.

Она уточнила, что если сохраняется температура выше 37,5 градуса, то, скорее всего, в организме продолжается воспалительный процесс, связанный с коронавирусом.

По мнению Серебренниковой, такое состояние может свидетельствовать о присоединении бактериальной инфекции.

У пациентов могут возникать нарушения в общем самочувствии и проблемы с давлением, добавила врач.