Врач заявила о температурном хвосте у переболевших COVID-19
Переболевшие COVID-19 пациенты стали чаще жаловаться на появление скачкообразной температуры тела. О такой проблеме заявила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова в разговоре с Life, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Если такой температурный хвост сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильной слабостью, нужно незамедлительно обратиться к медикам, пояснила Серебренникова.
Она уточнила, что если сохраняется температура выше 37,5 градуса, то, скорее всего, в организме продолжается воспалительный процесс, связанный с коронавирусом.
По мнению Серебренниковой, такое состояние может свидетельствовать о присоединении бактериальной инфекции.
У пациентов могут возникать нарушения в общем самочувствии и проблемы с давлением, добавила врач.
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