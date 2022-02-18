Что нужно для остановки мутации коронавируса?

Коллективного иммунитета к коронавирусу в мире необходимо достичь в течение шести-восьми месяцев, в первую очередь за счет вакцинации населения. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что эволюция вируса будет происходить постоянно, но неизвестно, станет ли следующий штамм генетически значимым.

"Штаммы появляются постоянно, это заложено в генетическом аппарате всего живого. Другое дело, какой из этих вариантов потом станет эпидемически значимым <...> Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком. В первую очередь вакцинацией", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

По словам Гинцбурга, если коллективного иммунитета получится достичь вакцинацией, то эволюция штамма прекратится.

"Если это мы не сумеем сделать, то эволюция штамма будет продолжаться в тех людях, которые не вакцинированы. Чтобы этого не происходило, штаммы не должны, соответственно, передаваться от одного человека к другому. Для этого все должны быть вакцинированы", - добавил он.

Вероятность повторного заражения

По словам Гинцбурга, не привитые от коронавируса, но уже переболевшие им люди с высокой вероятностью могут заболеть повторно из-за невысокой специфичности антител в условиях появления новых штаммов.

"Те люди, которые просто переболели, не были вакцинированы, соответственно, у них [есть] шанс вторично заболеть за счет невысокой специфичности антител, особенно когда происходит при этом смена штамма с одного на другого", - сказал он.

По его словам, у вакцинированных от коронавируса людей такие риски меньше.

"У тех людей, которые провакцинировались, у них вырабатываются антитела, специфичность которых достаточна для того, чтобы нейтрализовать не только тот штамм, против которого непосредственно они были созданы, но и близкие штаммы", - добавил он.