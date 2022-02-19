Какие болезни можно определить по глазам?

Сахарный диабет, а также ряд других заболеваний можно распознать по глазам. Такой необычный способ назвал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

Специалист отметил, что визуально при разговоре с пациентом также можно определить, что у него повышен уровень холестерина.

"На веках у таких пациентов можно увидеть ксантелазмы - жировые отложения холестерина. Еще один признак - дуга синего оттенка вокруг радужки глаза. Как правило, она возникает у людей в возрасте и связана с повышением холестерина", - заявил Дементьев.

Кроме того, по глазам можно увидеть, что у человека есть проблемы с печенью, считает офтальмолог. По его словам, при вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз.

"Билирубин, который печень должна перерабатывать, но не справляется с этим, попадает в кровь, в ткани и окрашивает их", - пояснил он.