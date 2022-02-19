Две ошибки при лечении кашля

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова рассказала о двух ошибках при лечении кашля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, при появлении кашля многие сразу делают вывод, что он вызван простудным заболеванием, и начинают без консультации с медиками принимать отхаркивающие препараты. Однако кашель не обязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Кожевникова отметила, что он может быть признаком других патологий. "Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину", - сказала она.

В случаях, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, например, COVID-19 или ОРВИ, некоторые начинают сразу принимать антибактериальные препараты без назначения врача, отметила специалист. По ее словам, без медицинского образования невозможно выбрать подходящий для конкретной ситуации антибиотик и рассчитать его оптимальную дозу.

Врач подчеркнула, что у каждого антибактериального препарата есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. "Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным", - отметила она.