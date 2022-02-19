Какова вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом?

Российский иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заболевания COVID-19 и гриппом. По его словам, это невозможно, поскольку одни вирус вытеснит другой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом невозможно. Два вируса "борются " за одного человека, кто первый попал - тот уже и вытесняет второго", - пояснил врач.

Он отметил, что какое-то время они могут сосуществовать на слизистой, и ПЦР-тест может определить оба вируса. Однако, по словам Жемчугова, положительные тесты не говорят о двойном заболевании. "А если смотреть через сутки, то инфекция будет одна, потому что один вирус вытеснит другой", - рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что переболеть сначала COVID-19, а затем гриппом, и наоборот - действительно опасно.