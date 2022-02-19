Названо необходимое для остановки мутации коронавируса условие

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал необходимое условие для остановки мутации коронавируса. Об этом пишет РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявил ученый в интервью телеканалу "Россия-1", остановить мутацию вируса можно, если достичь коллективного иммунитета за шесть-восемь месяцев. Гинцбург объяснил, что штаммы появляются постоянно, однако стать эпидемически значимым может тот, который будет лучше преодолевать имеющийся в популяции иммунитет.

"Эволюция штамма будет продолжаться постоянно. И для того, чтобы ее остановить, в этом наша задача, мы должны за шесть-семь-восемь месяцев на всем земном шаре, его накрыть иммунологическим зонтиком", - сказал Гинцбург. Как считает глава Центра имени Гамалеи, прежде всего этого можно добиться за счет вакцинации, иначе эволюция штамма будет продолжаться в тех людях, которые не вакцинированы.