Врач назвал самые распространенные причины отеков

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал распространенные причины отеков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач напомнил, что отеки при беременности - вариант нормы, но повторяющиеся отеки в других случаях могут говорить о недугах - например, сердечно-сосудистой или мочевыделительной систем. Кроме того, в качестве возможных причин отеков терапевт назвал поражение печени и проблемы с сосудами.

"Далее - глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог", - сказал Водовозов.

По его словам, отеки также могут быть вызваны лекарственными препаратами, а также диетами или нарушениями питания - например, отеки может вызвать недостаток белка в рационе.