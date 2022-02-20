Врач рассказал о комбинировании назальной вакцины со «Спутником V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, если назальная вакцина будет давать 100% защиту от заражения COVID-19, то тогда можно будет отказаться от укола прививкой "Спутник V", но если в ходе исследований станет понятно, что она защищает только на 70-80%, тогда препараты следует комбинировать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда мы в результате большой статистки сможем узнать, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол "Спутника" не будет нужен. А если же мы поймем, что она защищает только на 70-80%, то нужно будет делать и то, и другое", - рассказал Гинцбург.

Таким образом он ответил на вопрос, зачем делать укол "Спутником V", который защищает от тяжелого течения коронавируса, если назальная вакцина может предотвратить заражение.