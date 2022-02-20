Ученые могут изменить группу крови

Разработка канадских трансплантологов может кардинально изменить ситуацию с донорской кровью. Как известно, сегодня медики используют для переливания крови или пересадки органов только совместимые группы. Так, группа крови зависит от типа антигенов на поверхности эритроцитов. В крови группы II - это антиген А, в крови группы III - антиген В, группы IV - сразу оба эти антигена, а в крови группы I нет ни одного, поэтому она считается универсальной. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для организма, передает Day.Az со ссылкой на Российская газета.

Канадские специалисты научились менять донорскую кровь любой группы на первую. Для этого ее очистили от специфических антигенов с помощью набора различных ферментов. Примерно за четыре часа они уничтожили 97 процентов антигенов. Затем исследователи проверили совместимость обработанных образцов с кровью первой группы и выяснили, что разница очень незначительна. Открытие, описанное в журнале Science Translational Medicine, может привести к созданию "универсальной" крови, подходящей любому пациенту.