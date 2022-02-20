Иммунолог заявил о невозможности одновременно заболеть COVID и гриппом

Заразиться коронавирусом и гриппом одновременно невозможно.

Как передает Day.Az, об этом заявил ТАСС врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Владислав Жемчугов подчеркнул, что одновременно болеть двумя болезнями технически не получится, потому что одна из них начнет вытеснять другую. При этом какое-то время, вирусы коронавируса и гриппа могут вместе находиться в слизистых и определяться благодаря ПЦР-тесту. Но повторно сделанное тестирование должен показать, что вирус остался только один.

Однако, несмотря на невозможность одновременно заразиться коронавирусом и гриппом, врач отметил про имеющийся риск того, что после выздоровления от одного заболевания, организм атакует другое. В этот момент имеется высокая вероятность, что болезнь пройдет в тяжелой форме.