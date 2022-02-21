Врач рассказал о необычном последствии COVID-19

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал URA.RU, что постковидный синдром может сопровождаться скачками кровяного давления, передает Day.Az.

"Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга - это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что связывать резкое повышение артериального давления с последствиями COVID-19 можно, если исключены другие более вероятные причины.

"Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID - это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса", - резюмировал Евдокимов.