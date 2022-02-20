Найден способ восстановления нервных клеток

Исследователи из Иллинойского университета в США нашли способ восстановления нервных клеток, повреждение которых происходит при некоторых нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона. Они сделали это с помощью воздействия пептидов на клетки. Об этом сообщает Medical Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предметом изучения стали длинные аксоны (отросток нерва, который проводит импульс), которые при разрушении вызывают спазм мышц, что приводит к серьезным нарушениям, вплоть до паралича. Ученые решили воздействовать на нервные клетки, преобразованные из стволовых клеток человека, особой цепочкой аминокислот, называемой пептидами. Опыт показал, что это вещество способно ингибировать деление митохондрия (составляющей нервных клеток), а также позволяет клеткам восстанавливаться и предотвращает их дальнейшее повреждение.