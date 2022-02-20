Омикрону предсказали сохранение в человеческой популяции навсегда

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предсказала, что штамм коронавируса омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда. Об этом пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач заявила, что эта разновидность COVID-19 может перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации позволили ей фиксироваться в верхних дыхательных путях и проникать внутрь, также следует учитывать восприимчивость слизистых оболочек и носоглотки человека к патогенам в холодную и влажную погоду, добавила эксперт.