Как влияет COVID-19 на течение желудочного заболевания?

Главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бородин в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочных заболеваний, передает Day.Az.

По словам специалиста, повышенное тромбообразование во время коронавируса существенно ухудшает прогноз болезни. "В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз желудочного заболевания", - сообщил Бородин.

Также медик подчеркнул, что обычно рак желудка диагностируют на первых стадиях. Однако до 40 процентов пациентов с выявленным раком желудка погибает в течение года, при том что заболевание абсолютно предотвратимо при правильной профилактике, заключил эксперт.