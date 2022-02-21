Найдено средство от опасного вида рака

Новозеландские исследователи из Университета Виктории в Веллингтоне нашли новое средство от опасного рака толстой кишки. Об этом сообщает Medical Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основным предметом изучения стали медикаменты, которые на данный момент используются для лечения повышенного кровяного давления: бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Ученые провели анализ взаимодействия онкологических тканей с этими препаратами, и обнаружили, что эти лекарства делают раковые клетки менее активными.

Однако исследовательская группа планирует провести дополнительные исследования, и, в случае успеха, человечество приобретет новую методику лечения рака толстой кишки, которая влияет на раковые клетки с помощью недорогих пероральных медикаментов с низкими побочными эффектами.

В январе 2022 года доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения онкоколопроктологии в онкоцентре "Лапино 2" Арсен Расулов назвал колоректальный рак одним из опаснейших видов рака, который провоцируют неправильное питание и вредные привычки.