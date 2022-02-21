Перечислены типичные для офисных работников болезни

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко перечислили болезни, типичные для офисных сотрудников. Их слова передает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Тернового, с возрастом у всех происходят изменения пальцев, однако сотрудники офиса гораздо чаще страдают от воспалений и отеков сухожилий и связок, а также болей в конечностях. "Офисные работники в дополнение к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов. Происходит туннельный синдром", - заявил он и рекомендовал в качестве лечения противовоспалительную терапию, массаж и отдых.

Евдокименко назвал характерным заболеванием синдром запястного канала. "Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне", - объяснил он. Врач предупредил, что если затянуть с лечением, то могут начаться сильные боли.