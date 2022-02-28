Врач назвала ошибки при восстановлении после COVID-19
Врач-терапевт Ирина Губанова заявила, что лечить последствия коронавируса нужно сразу, а обращаться к врачу стоит даже после легкого течения заболевания, сообщает "АиФ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам медика, обследование занимает 1-3 дня, но поможет избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий при постковидном синдроме, а также узнать о возможных рисках.
Губанова рекомендует переболевшим коронавирусом немедленно обращаться к врачу в случае, если пульс ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает из положения сидя или лежа. Также стоит забеспокоиться в случае, если при нормальном артериальном давлении кружится голова, быстро снижается зрение, появляется слабость или боль в мышцах.
Врач напомнила, что во время COVID-19 часто нарушается функция печени, поджелудочной железы, для восстановления которых рекомендуется перейти на сбалансированное питание с достаточным количеством воды и клетчатки.
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