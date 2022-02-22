Врач объяснил запах гари после COVID-19

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал URA.RU, что запах гари, на который жалуются переболевшие коронавирусной инфекцией, связан с поражением слизистой оболочки носа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа и мы проходим через аносмию (потеря обоняния - прим. URA.RU) или паросмию (искаженное восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и всякой гадости. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов", - сказал он.

Специалист отметил, что нарушение восприятия запахов может быть связано с нервной системой и посоветовал, если не поможет отоларинголог, "пойти к неврологу, чтобы исключить какие-то когнитивные проблемы, то есть депрессии или аналогичные расстройства".