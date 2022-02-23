Отоларинголог рассказал о последствиях омикрона для детей

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал о последствиях появления омикрон-штамма коронавирусной инфекции в России для детей. Медик отметил, что у подростков стали чаще обнаруживаться длительные проблемы с аденоидами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту - воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям - разрастанием аденоидов. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать", - заявил специалист.

По его словам, если вовремя обнаружить у ребенка острый аденоидит, это поможет избежать хирургического вмешательства. Подобный недуг может появиться как у совсем маленьких детей, так и у школьников, подчеркнул Зайцев.