Иммунолог рассказала, чем опасен коронавирус для аллергиков

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в разговоре с URA.RU, что коронавирусная инфекция может привести к обострению аллергических заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если человек переболел коронавирусом, как и при любых хронических заболеваниях, может быть обострение ранее имевших место аллергических заболеваний. Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет", - сказала она.

Чтобы избавится от обострения, нужен "курс радикального лечения", добавила специалист.