Оценена опасность бессимптомных носителей COVID-19

Врач-терапевт и ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева оценила опасность бессимптомных носителей COVID-19. В посте, опубликованном в пятницу, 25 февраля, в Instagram, она отметила, что риск заражения от таких людей минимален, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущая заявила, что бессимптомными носителями коронавируса называют тех, кто не болеет, но имеет положительный ПЦР-тест. По словам Малышевой, с точки зрения науки такие люди практически безопасны, потому что концентрация вируса в выдыхаемом ими воздухе слишком мала, чтобы заразить кого-либо. Также она рассказала, что положительный ПЦР-тест сам по себе только определяет наличие обломков РНК вируса в носоглотке, а не указывает на живой и опасный вирус.

В качестве доказательства того, что бессимптомные носители COVID-19 не угрожают окружающим, врач привела результаты масштабного исследования в китайском городе Ухань в 2020 году. "Там протестировали десять миллионов человек - всех жителей этого города", - поделилась она. Исследователи обнаружили, что никто из тех, кто контактировал с бессимптомными носителями коронавируса, не заболел и даже не имел положительного ПЦР-теста.

"А совсем недавно были опубликованы большие исследования в США. Они (ученые - прим. "Ленты.ру") изучали способность передавать инфекцию бессимптомных людей и людей [с симптомами]", - уточнила она. По словам Малышевой, в результате американские исследователи пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусом от бессимптомных носителей составляет всего один процент. "То есть 99 процентов людей не заболеют", - подчеркнула она.

Врач добавила, что бессимптомным носителям COVID-19 с положительным ПЦР-тестом не нужен карантин.