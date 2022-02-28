Опубликованы результаты исследования вакцины "Ковивак-Дельта" против "омикрона"

Исследование показало, что сыворотка крови людей, привитых вакциной от коронавируса нового типа "Ковивак", нейтрализует частицы штамма "омикрон" в 62% случаев. Правда, ученые работали лишь с образцами от 21 человека, что крайне мало. Описание исследования опубликовано на сайте Минобрнауки, его результаты ученые опубликовали на medxriv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники Центра Чумакова провели оценку уровня нейтрализации варианта "омикрон" вируса SARS-CoV-2 сывороткой крови людей, привитых вакциной "Ковивак", и животных, привитых вакцинами "Ковивак" и "Ковивак-Дельта". Для исследования была использована сыворотка крови 21 участника клинических исследований, которые получили вакцину весной 2021 года. Кроме того, вакциной "Ковивак" были привиты 16 лабораторных мышей линии BALB/c.

"В результате исследования методом вирус-нейтрализации было установлено, что сыворотка 13 из 21 (61,9%) участников клинических исследований, получивших вакцину "Ковивак", нейтрализовала высокую концентрацию вируса SARS-CoV-2 варианта "омикрон". Из 16 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы вакцины "Ковивак", вариант "омикрон" нейтрализовали все 16 (100%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, из 20 образцов сыворотки лабораторных мышей, получивших две дозы кандидатной вакцины "Ковивак-Дельта", все 20 (100%) нейтрализовали прототипный вирус линии В.1.1 (штамм ПИК35), а также варианты "дельта" и "омикрон" (штамм 7995о). Таким образом, иммунизация вакцинами "Ковивак" и "Ковивак-Дельта" приводит к выработке у людей и лабораторных животных антител, нейтрализующих вариант "омикрон" вируса SARS-CoV-2.