Назван фактор восстановления волос и ногтей после COVID-19
Член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что волосы и ногти после коронавируса начинают восстанавливаться после того, как спадает температура, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"При любой болезни с повышенной температурой волосы выпадают и ногти портятся. Ногти восстанавливаются ровно столько, сколько требуется, чтобы новый ноготь вырос. Это несколько месяцев, примерно три-четыре. Волосы побыстрее, но они выпадают и начинают медленно расти. Будут короткие, конечно, потихонечку будут отрастать. Как только температура прекратится, начнется нормальный рост", - рассказал Чумаков.
По словам трихолога, дерматовенеролога Юлии Нагайцевой, точный срок восстановления волос предсказать сложно. Многое в этой ситуации зависит от того, насколько отягощен анамнез у человека. В случае, если ранее существовали предпосылки потери волос, то коронавирус только усугубляет ситуацию.
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