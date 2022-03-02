Обнаружены ингибиторы размножения коронавируса

Ученые Пенсильванского университета (США) обнаружили, что несколько одобренных FDA препаратов, в том числе те, что применяются для лечения диабета 2-го типа, гепатита С и ВИЧ, значительно снижают способность дельта-варианта коронавируса к размножению в клетках человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи обнаружили, что ряд препаратов ингибирует протеазы - вирусные ферменты, играющие ведущую роль в репликации вирусов. Предыдущие работы показали, что две протеазы коронавируса - Mpro и PLpro - являются удобными мишенями для потенциальных противовирусных препаратов. Так, Paxlovid, разработанный Pfizer для лечения COVID-19, нацелен на Mpro. Оба фермента относительно стабильны, то есть редко подвергаются мутациям, поэтому маловероятно, что к такой терапии коронавирус быстро разовьет лекарственную устойчивость.

SARS-CoV-2 производит белки, называемые полипротеинами и кодируемые РНК-геномом. Эти длинные молекулы должны быть расщеплены протеазами на отдельные белки, что приводит к образованию функциональных вирусных ферментов и белков, способных начать репликацию вируса.

В ходе исследования ученые проанализировали 64 соединения, включая ингибиторы протеаз ВИЧ и гепатита С, цистеиновых протеаз (встречаются у простейших паразитов) и дипептидилпептидазы - фермента, участвующего в развитии диабета 2-го типа. Было определено 11 молекул (в том числе MG-101, ликорин и нелфинавира мезилат), влияющих на активность Mpro, и пять (например, ситаглиптин и даклатасвир) - на Plpro.

Как показали эксперименты на культурах клеток человека, из шестнадцати препаратов восемь обладали дозозависимой противовирусной активностью, ингибируя протеазы. При этом только MG-101 влиял на проникновение вируса в клетки.