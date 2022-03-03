Заразившиеся «омикроном» часто теряют голос

Переболевшие коронавирусом по-прежнему продолжают сталкиваться с последствиями заболевания. Частая проблема после заражения штаммом "омикрон" - осиплость или потеря голоса, рассказала Элина Аранович, врач первой категории, терапевт, кардиолог, онколог, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Причина в том, что при инфицировании развивается воспалительный процесс в слизистой оболочке глотки, гортани, трахеи. В результате возможно появление дисфонии - осиплости, дребезжания, скрипучести, или афонии - полного исчезновения голоса. Клинически данный процесс протекает в рамках ларингита, ларинготрахеита или фарингита. Лечение в обязательном порядке назначает врач, исходя из результатов осмотра пациента и необходимого дообследования", - заявила она.

К основным методам лечения, которыми можно начать пользоваться еще до приема врача - теплое обильное питье, обеспечение "голосового покоя", домашняя изоляция, соблюдение температурного режима в квартире, грамотное применение увлажнителей воздуха, отмечает Аранович.

"Также интенсивное полоскание горла растворами антисептиков и отварами трав 4-6 раз в день может способствовать уменьшению выраженности симптомов. Рекомендовано рассасывать ментоловые и фито-пастилки, леденцы с антисептиком, согласно инструкции", - считает врач.

Однако не стоит переживать, что потеря или осиплость голоса может затянуться так же надолго, как это происходило с нарушением обоняния у некоторых пациентов, уверяет Аранович. При соблюдении вышеуказанных рекомендаций, а также с учетом характера поражения и распространения процесса по организму, в большинстве случаев стойких нарушений фонации у пациентов не отмечается.