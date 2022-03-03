Коронавирус может передаваться людям от оленей

Канадские ученые зафиксировали случай передачи новой коронавирусной инфекции от оленей к людям. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

К такому выводу специалисты пришли после того, как у человека был обнаружен вариант коронавируса, который до этого встречался только у оленей. Ученые уточняют, что такие популяции животных называются "резервуарными", и в них могут активно мутировать вирусы, поражающие людей.

Исследователи уточнили, что обнаруженный штамм не способен преодолеть сформированную вакциной иммунную защиту, однако в дальнейшем все равно потребуется более пристальное отношение к тому, насколько олени могут способствовать распространению инфекционных заболеваний.

"Если мы продолжим наблюдение, мы получим гораздо более точное представление о реальном риске", - заявила микробиолог Самира Мубарека.