Как "омикрон" может навредить зрению?

Не секрет, что коронавирус, в том числе и его штамм "омикрон", бьют по всему организму. Переболевшие жалуются на ухудшение памяти, изменение обоняния, постоянную слабость и проблемы со зрением. О последнем речь зашла в новом выпуске передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, как Covid-19 может отразиться на глазах. В первую очередь, велика вероятность того, что у заболевшего появиться конъюнктивит. Когда в кабинете офтальмолога появляется человек с этим неприятным недугом, у него первым делом берут ПЦР-тест - и часто он оказывается положительным. Актриса Алена Хмельницкая, которая стала ассистенткой Дементьева в разборе полетов, подтвердила слова доктора: она сама столкнулась с этим симптомом, когда заразилась коронавирусом.

Еще более сложное последствие коронавируса заключается в том, что он может повредить сетчатку глаза.

"Омикрон" может вызывать повышение свертываемости крови, тромбозы - в том числе и сетчатки глаза. Это ведет к очень быстрой потере зрения, но не полной слепоте", - отметил эксперт.

Дмитрий Дементьев подчеркнул, что вызвать слепоту коронавирус не может. Однако за последние два года у многих людей обострились офтальмологические заболевания. Это стало следствием того, что во время карантинов не было возможности посещать плановые лечения и получать назначения врачей.