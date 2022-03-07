В России заявили о применении «коктейля из антител» в стационарах

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "коктейль из антител" от COVID-19 применяется на 3-4-й день лечения в стационаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, разработанный специалистами центра препарат от коронавируса будет применяться на 3-4 день после поступления больного COVID-19 в медицинское учреждение.

Ранее Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. По его словам, данный препарат эффективен и в отношении нового штамма.

"Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и стелс-вариант", - отметил специалист.