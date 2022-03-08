Медперсонал чаще всего заражается COVID-19 не от пациентов

Французские ученые выяснили, что работники больниц и клиник чаще заражаются коронавирусом от родных и близких, несмотря на прямой контакт с зараженными COVID-19 пациентами. Препринт работы ученых опубликован на платформе MedRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели опрос среди двух групп медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным коронавирусом, вторая - без.

Участникам было предложено заполнить онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) на работе. Вопросы охватывали 10 дней, предшествовавших появлению симптомов COVID-19 или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.

В ходе анализа результатов анкетирования ученые пришли к выводу, что медработники в восемь раз чаще заражаются COVID-19 вне работы, несмотря на частый контакт с больными коронавирусом. Заражение происходит при общении с близкими или при посещении общественных мест.

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина отметила, что использование тканевых масок и шарфов вместо трехслойных масок, несоблюдение социальной дистанции, менее активная гигиена рук, прикосновения к лицу грязными руками являются возможными причинами такой закономерности, которую обнаружили французские исследователи.

"Медицинский персонал - это тоже люди. Поэтому, приходя домой, люди не используют СИЗ вообще. Помимо этого, они тоже посещают общественные места, например, кафе и рестораны, где в процессе приема пищи по очевидным причинам маски не используются", - заключила Фокина.