Выявлена новая опасность COVID-19

Исследователи из Оксфордского университета доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года - они прошли через два сканирования мозга. Из этого числа, 401 человек переболел коронавирусом - согласно полученным результатам, у тех, кто переболел COVID-19, объем мозга сократился сильнее.

При этом, этот симптом не зависит от степени тяжести заболевания - хотя объем мозга сократился больше у тех участников исследования, которые переболели тяжело и были госпитализированы.

Ученые отметили, что мозг постепенно уменьшается в размерах по мере старения, начиная с 30-40-летнего возраста. Исследование показало, что вызванная коронавирусом болезнь не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.