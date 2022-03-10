Названы болезни-спутники коронавируса

У пациента с COVID-19 из-за сниженного иммунитета к болезни могут присоединиться другие инфекционные заболевания. Заболевания-спутники коронавируса назвал инфекционист Николай Малышев, сообщает Ura.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тут и вирусные, и грибковые заболевания, и бактериальные инфекции. Это ухудшает течение, значит и большая опасность для индивидуума, который болеет или уже переболел", - заявил Малышев.

Он добавил, что COVID-19 может спровоцировать обострение других фоновых заболеваний даже у здоровых людей.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что коронавирус у части пациентов сопровождается цитокиновым штормом, дыхательной, печеночно-почечной и сердечной недостаточностью, а также пневмонией, инсультом или инфарктом.